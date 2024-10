PT Indonesia Infrastructure Finance Dapat Penghargaan Apresiasi Mitra BUMN Champion 2024

PT Indonesia Infrastructure Finance berhasil mendapatkan penghargaan Apresiasi Mitra BUMN Champion 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indonesia Infrastructure Finance berhasil mendapatkan penghargaan “Apresiasi Mitra BUMN Champion 2024” yang diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Republik Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2024. Penghargaan ini diterima langsung oleh Head of Legal and Corporate Secretary Division of IIF, Nastantio W. Hadi di Jakarta, (10/10).

Penghargaan tersebut didapatkan berkat kolaborasi strategis IIF dengan LEN Group atas proyek Palapa Ring Paket Tengah sebesar Rp975 Miliar melalui kredit sindikasi bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”) yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi di seluruh nusantara, sehingga dapat menjangkau daerah-daerah terpencil dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.

Selain itu, IIF juga menginvestasikan Rp340 miliar kepada PT Surya Energi Indotama untuk proyek pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (“BTS”) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (“3T”) di wilayah Papua Barat dan Papua Tengah.

Nastantio Hadi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan, "Kami berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis, termasuk BUMN dalam memajukan pembangunan infrastruktur Indonesia pada aspek telekomunikasi dan informasi.”

Melalui kolaborasi tersebut, IIF berharap dapat terus berkontribusi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertinggal. Hal ini akan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses informasi, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.