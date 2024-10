Arsjad menegaskan perlunya langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan kekuatan ASEAN sebagai pusat ekonomi global baru yang kuat dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua ASEAN-BAC Arsjad Rasjid tampil sebagai salah satu panelis dalam sesi penting bertajuk “From ASEAN to ASEAN: Enhancing Intra-Regional Trade and Investment.”dalam forum ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) yang diselenggarakan oleh ASEAN-BAC Lao PDR.

Dalam diskusi tersebut, Arsjad menegaskan perlunya langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan kekuatan ASEAN sebagai pusat ekonomi global baru yang kuat dan berkelanjutan. Pada panel diskusi ini dihadiri H.E Satvinder Singh, Deputy Secretary General for ASEAN Economic Community, ASEAN Secretariat serta perwakilan dari dunia usaha dan organisasi internasional.

Adapun 3 poin utama yang disampaikan oleh Arsjad yakni Pentingnya ASEAN untuk dapat mengenal potensi dan peluang dari kawasan ASEAN itu sendiri, Pentingnya memberikan insentif dan regulasi bagi investor asal ASEAN untuk mendorong investasi di kawasan, Mendorong dan mendiversifikasi investasi yang telah ada. Jika ketiga ini terwujud, tentu ASEAN dapat tumbuh signifikan sebagai pusat ekonomi baru yg inklusif dan berkelanjutan.