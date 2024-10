Yayasan Pendidikan Cerdas (YPC) meluncurkan Sekolah Guru Pemimpin (SGP), sebuah inovasi pendidikan yang siap membawa dunia pendidikan Indonesia ke masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Pendidikan Cerdas (YPC) meluncurkan Sekolah Guru Pemimpin (SGP), sebuah inovasi pendidikan yang siap membawa dunia pendidikan Indonesia ke masa depan dengan tagline Welcome to the Future of Education.

SGP hadir dengan misi meningkatkan kapasitas guru sebagai pemimpin inspiratif melalui berbagai program yang mendalam dan berfokus pada pengembangan kemampuan, karakter,

serta keterampilan kepemimpinan.