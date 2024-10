AIFC membahas perkembangan dan potensi keuangan publik syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Mengusung tema Islamic Public Finance Role and Optimization: Exploring and Harnessing Potentials and Innovation in Islamic Public Finance Management for Economic Development, acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) tersebut membahas tentang perkembangan dan potensi keuangan publik syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.