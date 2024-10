PT Biro Klasifikasi Indonesia Raih Dua Penghargaan di BUMN Business Forum 2024

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei raih penghargaan pada acara BUMN Business Forum 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (“BKI”) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei raih penghargaan pada acara BUMN Business Forum 2024 yang digelar di Shangri-La Hotel, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Pada kali ini, forum bisnis BUMN mengangkat tema "Peran BUMN dalam Mengawal Agenda Pembangunan Nasional", menyoroti kontribusi penting BUMN dalam mendorong perekonomian Indonesia.

Acara dimulai dengan peluncuran buku "Spiritual Leadership di Tengah COVID-19 dan Krisis Multidimensi" karya Dr. Slamet Edy Purnomo, yang membahas strategi kepemimpinan dalam menghadapi krisis, dan dihadiri oleh tokoh ternama sebagai panelis salah satunya adalah Bapak Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI.

Pada acara puncak, The Asian Post Best State-Owned Enterprise 2024 memberikan penghargaan kepada sejumlah BUMN yang telah menunjukkan kinerja luar biasa sepanjang 2023. Salah satu sorotan acara adalah penganugerahan ini adalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menerima dua penghargaan, yaitu The Most Profitable Non-Bank State-Owned Enterprise dan The Best State-Owned Enterprise yang diberikan langsung oleh Dr. Slamet Edy Purnomo, S.E., M.M., selaku Anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, bersama Eko B. Supriyanto.

Dalam acara ini, Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Slamet Edy Purnomo mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mencapai target produktivitas dan daya saing pada periode 2025-2029.