Hari Batik Nasional, Simak Tren Batik di Tokopedia dan ShopTokopedia

Simak dampak inisiatif Tokopedia dan ShopTokopedia terhadap tren belanja online batik, serta kisah inspiratif jenama batik lokal OE dan Nona Rara.

Bisnis.com, JAKARTA - Tokopedia dan ShopTokopedia merayakan Hari Batik Nasional 2024 dengan terus membantu UMKM lokal batik memulai dan membangun bisnis di era digital serta meningkatkan tren belanja online fashion termasuk batik melalui berbagai inisiatif. Misalnya, mengedepankan kampanye khusus produk fashion termasuk batik, seperti Tokopedia Fashion dan Selasa Bergaya.

"Ada juga Beli Lokal yang bertujuan meningkatkan transaksi produk lokal, termasuk batik dari UMKM, dan Pasar Berdaya Digital, untuk mempercepat digitalisasi pedagang produk fashion termasuk batik di sejumlah pasar di Indonesia agar produk mereka makin mudah diakses oleh lebih banyak pembeli. Kami pun konsisten meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perajin batik di berbagai wilayah di Indonesia agar memiliki daya saing lebih tinggi dan produk yang makin diminati lewat Melokal Dengan Batik," jelas Fashion Apparel and Campaign Senior Director Tokopedia and TikTok E-commerce, Desey Muharlina Bungsu.

Brand lokal batik yang ikut dalam berbagai inisiatif atau kampanye di Tokopedia dan ShopTokopedia merasakan dampak positif. Contohnya, OE yang mengalami kenaikan penjualan 1,5 kali lipat, dan Nona Rara yang mendapatkan pelanggan 3 kali lipat lebih banyak.