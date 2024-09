Bank Mega Gelar Bikin Jadi Pertama Untuk Pemegang Kartu Kredit Bank Mega

Bank Mega menggelar Bikin Jadi Pertama yaitu program ekslusif bagi pemegang kartu kredit Bank Mega untuk mendapatkan minyak goreng Bimoli.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mega menggelar Bikin Jadi Pertama yaitu program ekslusif bagi pemegang kartu kredit Bank Mega untuk mendapatkan minyak goreng Bimoli ukuran 2 liter dengan menukarkan 1MPC point atau senilai Rp1.

Selama kegiatan berlangsung, Bank Mega menyediakan total 1.000 pouch minyak goreng Bimoli ukuran 2 liter yang didistribusikan di 4 (empat) gerai Transmart yang berada di Jakarta, yakni Emporium Mall Pluit, Central Park, Mall Kota Kasablanka dan Cempaka Putih.

Kali ini, penukaran 1 MPC Point telah dapat dilakukan melalui kartu kredit virtual Bank Mega yang terdapat pada aplikasi M-Smile di HP Android melalui The New Way of Payment yang dikenal dengan sebutan Tap to Pay.