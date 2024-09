Apiary Academy menyelenggarakan Indonesia Product Conference yang berfokus pada pengembangan produk, inovasi, dan kepemimpinan di sektor digital dan teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA - Apiary Academy menyelenggarakan Indonesia Product Conference dengan mengusung tema The Evolution of Product Management: Trends, Challenges and Outlook in 2024 and Beyond.

Kegiatan ini berfokus pada pengembangan produk, inovasi, dan kepemimpinan di sektor digital dan teknologi. Beberapa topik utama yang dibahas meliputi AI dalam pengalaman pelanggan, strategi produk, dan mengembangkan organisasi produk digital