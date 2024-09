Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie Pembicara di Milken Asia Summit 2024 di Singapura

Anindya Novyan Bakrie menjadi salah satu pembicara dalam sesi diskusi dengan tema Mendorong Transisi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan di Milken Asia Summit

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie menjadi salah satu pembicara dalam sesi diskusi dengan tema Mendorong Transisi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan di Milken Asia Summit, Hotel Four Seasons, Singapura.

Turut hadir sebagai pembicara dalam Sesi tersebut Assistant Minister of Investment, Ministry of Investment, Saudi Arabia Ibrahim Almubarak dan CEO Singapore and ASEAN Standard Chartered Bank Patrick Lee. Diskusi dimoderatori oleh Vice President, Chemical Consulting in Asia, S&P Global Business Insider Larry Tan