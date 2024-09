Merayakan Hari Demokrasi Internasional Bersama Ridwan Kamil di Momen Peluncuran Rembug Kota

Bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional Rembug Kota, resmi diluncurkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bertepatan dengan Hari Demokrasi Internasional Rembug Kota, resmi diluncurkan. Rembug Kota merupakan inisiatif yang hadir untuk menjemput dan mendengarkan aspirasi warga Jakarta dalam rangkaian Pemilihan Gubernur Jakarta tahun ini. Bukan hanya sekadar ruang diskusi, tetapi Rembug Kota juga upaya nyata untuk memastikan suara setiap warga didengar dan diambil bagian dalam proses demokrasi.

Sederet nama hadir dalam acara Kick Off Rembug Kota: Curhat Sehari-Hari Tentang Hidup di Jakarta di Ganara Artspace fX Sudirman pada Minggu (15/9). Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri forum tersebut, bersama dengan sederet Panelis seperti Abigail Limuria (Co-Founder What Is Up, Indonesia?), Puty Puar (Founder Buibubijak.id) dan Okki Sutanto (Editor in Chief, BijakPilkada.id). Acara ini juga dihadiri ratusan peserta yang berasal dari beragam latar belakang.

Amalia Ayuningtyas, Co-Initiator Rembug Kota menyampaikan ajakan kepada seluruh warga Jakarta untuk bergerak bersama, berbagi pemikiran, dan menciptakan solusi demi Jakarta yang lebih baik. “Inilah waktu kita untuk terlibat, dan Rembug Kota ada di sini untuk memfasilitasi percakapan tersebut. Dengan partisipasi Anda, kami yakin bahwa suara-suara dari setiap sudut Jakarta akan berkontribusi pada demokrasi yang lebih kuat dan inklusif.”

Viera Lovienta, Co-Initiator Rembug Kota menuturkan bahwa Rembug Kota adalah ruang yang terbuka untuk semua, di mana berbagai pandangan dapat berbaur, dan di mana dialog yang jujur dan konstruktif menjadi landasan utama. “Pemilihan gubernur bukan hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi juga tentang bagaimana warga bisa terlibat aktif dalam menentukan arah masa depan kotanya.”

Ridwan Kamil menyampaikan ucapan terima kasih atas semua respon, kritik, dan masukan. “Apa pun bentuk ekspresinya, saya yakin kita semua punya tujuan yang sama Membuat Jakarta menjadi lebih baik. Inilah waktu Saya untuk mendengarkan dan tentunya untuk belajar. Semua yang disampaikan akan kami oleh bersama para pakar terkait. Ini bukan sekedar mendengarkan, tapi merumuskan solusi nyata bersama. Saya yakin dengan mendengarkan dan bekerja bersama kita bisa mewujudkan Jakarta yang lebih baik.”

Rembug Kota diinisiasi oleh tiga perempuan, Amalia Ayuningtyas, Viera Lovienta dan Saira Saima, yang memiliki keyakinan kuat bahwa demokrasi masih bisa diperbaiki dan dikuatkan. Para inisiator meyakini bahwa keterlibatan aktif setiap warga, tak peduli latar belakangnya, adalah kunci untuk membangun masa depan Jakarta yang lebih baik. Melalui forum ini, Rembug Kota coba memastikan bahwa aspirasi, harapan, dan kekhawatiran warga tidak hanya didengar, tetapi juga diterjemahkan menjadi langkah-langkah yang konkret.