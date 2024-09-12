Bisnis.com, JAKARTA - Volvo Construction Equipement (Volvo CE) memperkenalkan mesin elektrik terbesarnya yaitu wheel loader L120 Electric sekaligus menjadi mesin elektrik ketiganya yang diperkenalkan di pasar Indonesia.
Volvo Luncurkan Wheel Loader L120 Electric
Volvo Construction Equipement tampilkan mesin elektrik terbesarnya wheel loader L120 Electric sekaligus mesin elektrik ketiga yang dikenalkan di pasar Indonesia
Bisnis.com, JAKARTA - Volvo Construction Equipement (Volvo CE) memperkenalkan mesin elektrik terbesarnya yaitu wheel loader L120 Electric sekaligus menjadi mesin elektrik ketiganya yang diperkenalkan di pasar Indonesia.
Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Yayus Yuswoprihanto
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