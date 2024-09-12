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Volvo Luncurkan Wheel Loader L120 Electric

Volvo Construction Equipement tampilkan mesin elektrik terbesarnya wheel loader L120 Electric sekaligus mesin elektrik ketiga yang dikenalkan di pasar Indonesia
Yayus Yuswoprihanto
Yayus Yuswoprihanto - Bisnis.com
Kamis, 12 September 2024 | 14:00
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Volvo Luncurkan Wheel Loader L120 Electric
2 Foto
Volvo Luncurkan Wheel Loader L120 Electric
2 Foto
Volvo Construction Equipement tampilkan mesin elektrik terbesarnya wheel loader L120 Electric sekaligus mesin elektrik ketiga yang dikenalkan di pasar Indonesia
Volvo Luncurkan Wheel Loader L120 Electric
Volvo Luncurkan Wheel Loader L120 Electric

Bisnis.com, JAKARTA - Volvo Construction Equipement (Volvo CE) memperkenalkan mesin elektrik terbesarnya yaitu wheel loader L120 Electric sekaligus menjadi mesin elektrik ketiganya yang diperkenalkan di pasar Indonesia.

Penulis : Yayus Yuswoprihanto
Editor : Yayus Yuswoprihanto
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