CalerieAcademy Summit 2024 Ajak Masyarakat Untuk Kian Menyadari Pentingnya Kesehatan

Bisnis.com, JAKARTA - Event CalerieAcademy Summit kembali digelar untuk keempat kalinya dengan mengangkat permasalahan kesehatan, keahlian dan produk di The Meru, Sanur, Bali. Pada hari yang kedua, CalerieLife menghadirkan 2 orang pakar yang berkonsentrasi pada kesehatan Dr. Judi Quilici Timmcke MS., PhD, CSO dan Dr. Tyler W. LeBaron, Ph.D., untuk berbagai pengetahuan mereka.

Dr. Judi Quilici Timmcke MS., PhD, CSO selaku Chief Scientific Officer di CalerieLife dalam pemaparannya yang bertajuk Power Up, Build and Transform with CalerieLife Products menerangkan bahwa produk CalerieLife bertransformasi sejalan dengan proses perubahan dan perbaikan. “CalerieLife hadir untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas bagi individu. Seperti misalnya produk CalerieLife Evity dengan formula Alpha Keto Glutarate, Nicotinamide Riboside, serta komplimen nutrisi lainnya dapat menjadikan tubuh kita lebih sehat.”

Sementara itu Dr. Tyler W. LeBaron, Ph.D., Pendiri dan Direktur Eksekutif Molecular Hydrogen Institute memaparkan bahwa produk-produk CalerieLife dikembangkan dengan aman dan sesuai kebutuhan pengguna. “Kami memastikan bahwa produk-produk CalerieLife sudah aman, termasuk formula vitamin/mineral, produk botani, suplemen untuk fungsi mental, dan lain-lain.”

Acara CalerieAcademy ditutup dengan speech dari Mr. Bogo selaku COO CalerieLife dalam sebuah acara makan malam di bibir Pantai Sanur. Momen ini tidak hanya memberikan malam yang tak terlupakan bagi para peserta, tapi juga mengakhiri CalerieAcademy Summit ke-4.

CalerieLife mengajak para distributor untuk terus bersinergi sepulang dari CalerieAcademy. CalerieLife tengah mengejar level yang lebih tinggi dari bisnis mereka serta menantikan berbagai kegiatan lanjutan di masa yang akan datang. CalerieLife berharap bisa menciptakan lebih banyak keberhasilan bagi para pihak yang terlibat dengan bisnis mereka.