DPR RI menyelenggarakan Indonesia Africa Parliamentary Forum 2024 di Bali

Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI menyelenggarakan Indonesia Africa Parliamentary Forum 2024 pada Agustus - 2 September 2024 di Nusa Dua, Bali, yang berisi panel-panel diskusi dengan mengusung sejumlah tema antara lain kerja sama kesejahteraan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, hingga isu kesehatan.

Kegiatan yang mengusung tema Forging Indonesia - Africa Parliamentary Partnership for Development tersebut merupakan rangkaian acara High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships and Indonesia-Africa Forum II yang diselenggarakan 1-3 September 2024.