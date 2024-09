MY BABY Momversity Hadirkan Kelas Inspiratif Dalam Gentle Parenting for Social Emotional Development.

MY BABY Momversity menghadirkan sejumlah kelas inspiratif yang seru dan penuh ilmu yaitu Gentle Parenting for Social Emotional Development.

Bisnis.com, JAKARTA - MY BABY Momversity menghadirkan sejumlah kelas inspiratif yang seru dan penuh ilmu yaitu Gentle Parenting for Social Emotional Development bersama Samanta Elsener dan Nadine Chandrawinata, Sensory Play yang akan membantu anak melatih skill problem solving bersama Rumah Dandelion dan Kenkulus, serta Science Experiment untuk mengasah rasa ingin tahu dan menambah kemampuan anak untuk berpikir kreatif bersama Junior Lab dan Ardina Rasti.

Nadine Chandrawinata, Brand Ambassador MY BABY turut berbagi tentang sudut pandangnya, "Menjadi seorang Ibu di zaman serba digital memang penuh tantangan. Kampanye MY BABY Momversity ini membantu para Ibu untuk lebih siap menghadapi tantangan parenting yang seiring perkembangan zaman. Saya bangga menjadi bagian dari MY BABY karena tidak hanya menyediakan produk 100% Indonesia yang berkualitas, tapi juga memberikan wadah bagi banyak Ibu untuk saling berbagi informasi dan saling memberdayakan melalui MY BABY Momversity", jelasnya.

Tahun ini, untuk pertama kalinya MY BABY Momversity menghadirkan Grand Prize liburan keluarga ke Legoland Malaysia kepada 5 pemenang utama. MY BABY juga telah memilih 20 Ibu kreatif dan inspiratif untuk tergabung dalam MY BABY Momunity 2024 sebagai perpanjangan tangan yang membawa semangat Momversity bagi para ibu di sekitarnya agar lebih percaya diri dalam #RaisingFutureReadyKids.

“Melalui event ini, MY BABY sebagai merek kepercayaan Ibu, tidak hanya hadir melalui rangkaian produk lengkap dan inovasi produk perawatan si Kecil, namun juga berkomitmen untuk turut serta membekali perjalanan mereka dalam membekali si Kecil agar menjadi individu yang siap menghadapi masa depan”, tutup Audrey.