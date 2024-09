IAI Jakarta dan HDII Jakarta akan berkunjung ke Kantor Pusat AkzoNobel di Amsterdam, Belanda.

Bisnis.com, JAKARTA - IAI Jakarta dan HDII Jakarta akan berkunjung ke Kantor Pusat AkzoNobel di Amsterdam, Belanda sebagai bagian dari program Knowledge Exchange: Europe Design Tour 2024, yang bertema “A Journey in Search for Experience Toward Timeless Design”.