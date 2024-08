Bank DBS Jadi Anggota Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML)

PT Bank DBS Indonesia mengumumkan keanggotaannya dalam Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank DBS Indonesia dengan bangga mengumumkan keanggotaannya dalam Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML). Bank DBS Indonesia menjadi bank pertama dan satu-satunya yang bergabung dengan asosiasi yang terdiri dari pemimpin industri rantai pasokan kendaraan listrik (EV).

Kemitraan strategis ini menggarisbawahi komitmen Bank DBS Indonesia untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan pesat sektor EV di Indonesia. AEML terdiri dari para pemain utama dari seluruh ekosistem EV, termasuk produsen, pemasok, penyedia energi, dan inovator teknologi.

Sebagai lembaga keuangan pertama yang bergabung, Bank DBS Indonesia membawa perspektif penting, menekankan pentingnya solusi pembiayaan yang mudah diakses serta inovatif untuk mempercepat adopsi dan keberhasilan EV secara global.

“Keanggotaan kami di AEML merupakan tonggak penting tidak hanya bagi Bank DBS Indonesia namun juga bagi industri EV secara luas,” kata Executive Director Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Heru Hatman. “Kami menyadari bahwa transisi ke kendaraan listrik merupakan komponen utama dari masa depan yang berkelanjutan, dan pembiayaan memainkan peran integral dalam mewujudkan transisi ini. Kami senang dapat berkolaborasi dengan para pemimpin industri untuk mengembangkan solusi pembiayaan yang akan mendorong inovasi, mengatasi tantangan, dan mendukung pertumbuhan sektor EV.”

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, Bank DBS Indonesia, yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia’s Best Bank for ESG dari EuroMoney Awards for Excellence 2024, akan bekerja sama erat dengan anggota asosiasi lainnya untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang mengatasi tantangan pembiayaan yang dihadapi oleh industri EV. Ini termasuk mengeksplorasi opsi pembiayaan hijau, mendukung proyek infrastruktur yang penting bagi adopsi kendaraan listrik secara luas, dan bertukar pikiran tentang solusi bersama untuk tantangan yang mungkin dihadapi para pemangku kepentingan EV.

Dengan keanggotaan ini, Bank DBS Indonesia terus memposisikan dirinya di garis depan keuangan

berkelanjutan, memperkuat perannya sebagai pendorong utama dalam transisi menuju ekonomi rendah

karbon.