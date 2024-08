wondr by BNI Hadir sebagai Teman Finansial untuk Seluruh Diaspora Indonesia

BNI turut hadir dalam perayaan Hari Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh KBRI Korea Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-79, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut hadir dalam perayaan Hari Kemerdekaan yang diselenggarakan oleh KBRI Korea Selatan pada hari Sabtu, 17 Agustus 2024. Seiring dengan perayaan ini, BNI juga melakukan sosialisasi aplikasi perbankan terbarunya, wondr by BNI, yang dihadiri oleh SEVP IT BNI Victor Erico Korompis, Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika, dan lebih dari 500 masyarakat Diaspora Indonesia di Seoul, Korea Selatan.

Mengusung tema “wondrful Pesta Kemerdekaan RI ke-79”, acara yang digelar dalam rangka merayakan momen istimewa ini meliputi sharing session untuk sosialisasi aplikasi perbankan wondr by BNI, pemberian penghargaan kepada masyarakat Diaspora Indonesia di Korea Selatan “Diaspora Heroes Appreciation”, dan penghargaan kepada pengguna aplikasi mobile banking BNI yang paling aktif, serta penampilan musisi Tanah Air, Wika Salim.

SEVP IT BNI Victor Erico Korompis menyampaikan, “Kami sangat senang dapat mengenalkan wondr by BNI kepada semua Diaspora Indonesia di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Melalui acara hari ini, kami ingin Diaspora Indonesia bisa memiliki teman finansial yang mempermudah kelola keuangan, transaksi transfer luar negeri, pembayaran tagihan, deposito tabungan, hingga pembelian reksa dana hanya lewat satu aplikasi wondr by BNI. Kami berharap dengan kehadiran wondr by BNI dapat membantu para masyarakat Diaspora yang merupakan pahlawan devisa bagi perekonomian Indonesia untuk mempermudah pengelolaan keuangan.”