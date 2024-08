Generali Indonesia Gelar Donor Darah Serempak di 16 Titik di Seluruh Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) gelar donor darah serempak di 16 titik di belasan kota di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) gelar donor darah serempak di 16 titik di belasan kota di Indonesia, diantaranya Jakarta, Tangerang, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Jayapura, Pekanbaru, Palembang, Medan, Malang, dan Cirebon. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari rangkaian ulang tahun ke-16 Generali Indonesia untuk saling membantu sesama bagi yang membutuhkan transfusi dan upaya perusahaan untuk mengajak masyarakat lebih sehat. Inisiatif ini melibatkan hampir 2.000 pendonor dan relawan.

Di kawasan Jabodetabek sendiri, kegiatan donor darah diselenggarakan di 2 titik lokasi yakni di Kantor Pusat Generali Indonesia yang berlokasi Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan dan Kantor Pemasaran AG - Jakarta Galaxy Alam Sutera di Ruko Prominence Blok 38 H No.05 Alam Sutera Tangerang, yang diikuti oleh ratusan pendonor mulai dari tenaga pemasar, nasabah hingga masyarakat sekitar. Kegiatan ini turut dihadiri oleh manajemen Generali Indonesia, Jutany Japit selaku Direktur dan Chief Operation Officer, Vivin Arbianti Gautama selaku Chief Marketing & Partnership Distribusion dan Netty Chan selaku Chief Corporate Solution.

Jutany selaku Direktur dan Chief Operation Officer mengungkapkan, “Kami bersyukur sudah 16 tahun Generali Indonesia hadir melindungi hingga lebih dari 400.000 nasabah. Wujud syukur ini diwujudkan melalui kegiatan donor darah yang merupakan bentuk kepedulian nyata kami antar sesama dan saling memberikan manfaat, baik dari pendonor dan kepada yang menerima donor. Acara ini juga merupakan bagian dari wujud salah satu nilai yang terus kami wujudkan, Live the Community, dimana kami ingin terus berkontribusi dan menjadi bagian penting dari masyarakat dimana kami beroperasi.”

Menurut data Kementerian Kesehatan RI, ketersediaan darah untuk donor secara ideal adalah 2,5 persen dari jumlah penduduk sehingga di Indonesia dibutuhkan darah sebanyak 4,9 juta kantong darah, dimana setiap 1 kantong darah bisa menyelamatkan 3 (tiga) nyawa[1]. Mendonorkan darah sendiri memiliki berbagai manfaat seperti menurunkan risiko penyakit kanker, membantu menurunkan berat badan, mendeteksi penyakit serius, mengurangi penumpukan besi dan mineral dalam darah, menjaga kesehatan mental, dan meningkatkan produksi eritrosit baru. Selain itu, penelitian berjudul Cardiovascular risk in 159 934 frequent blood donors while addressing the healthy donor effect, yang terbit pada BMJ Journal menemukan bahwa wanita yang secara rutin mendonorkan darah akan lebih terlindungi secara jangka panjang terhadap penyakit kardiovaskular karena melancarkan aliran darah hingga mencegah penyumbatan arteri sehingga mampu menurunkan risiko serangan jantung hingga 88 persen.