Ribuan Masyarakat di Solo Meriahkan MILO ACTIV Indonesia Race 2024

Merayakan 50 tahun di Indonesia, Nestle MILO menghadirkan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024, di 12 kota di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejak hadir pertama kali di Indonesia pada 1974, Nestlé MILO senantiasa menemani masyarakat Indonesia agar tetap berenergi dalam menjalani aktivitas hariannya. Untuk turut mewujudkan generasi masa depan Indonesia yang sehat, aktif, dan berkarakter tangguh, Nestlé MILO menyelenggarakan berbagai rangkaian inisiatif dan program bagi masyarakat Indonesia, salah satunya ialah gerakan MILO ACTIV Indonesia.

Merayakan 50 tahun di Indonesia, Nestlé MILO menghadirkan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024, di 12 kota di Indonesia. Sebagai kota kesepuluh, pelaksanaan Road to MILO ACTIV Indonesia Race Solo Series dilaksanakan pada Minggu, 11 Agustus 2024 di Benteng Vastenburg, benteng peninggalan Belanda yang merupakan salah satu ikon kota Solo. Sebanyak 3.000 pelari ikut dalam dua kategori, yaitu 5K dan Family Run 2,5K Road to MILO ACTIV Indonesia Race Solo Series. Pelepasan para peserta dihadiri oleh Wali Kota Surakarta Drs. Teguh Prakosa yang didampingi oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta Rini Kusumandari, SH.,MM, Komandan Korem 074/Warastratama Kolonel Inf Ali Akhwan, S.E. beserta Direktur Corporate Affairs & Sustainability PT Nestlé Indonesia Sufintri Rahayu dan Sports Marketing Manager Nestlé MILO Yozart Zulmi.

Direktur Corporate Affairs & Sustainability PT Nestlé Indonesia Sufintri Rahayu mengatakan, “Kami senang dapat menambah investasi dengan memproduksi Nestlé MILO kategori Ready-To-Drink di Pabrik Bandaraya, Batang, Jawa Tengah. Hal ini menegaskan komitmen Nestlé MILO dalam mendukung pemerintah untuk peningkatan perekonomian di dalam negeri. Dibuat oleh Nestlé Indonesia, dari Indonesia, untuk Indonesia.”

Berbagai kegiatan olahraga semakin ramai diadakan di kota Solo, mulai dari yang bertaraf lokal hingga internasional. Wali Kota Surakarta Drs. Teguh Prakosa mengatakan, “Atas nama pemerintah, saya mengucapkan selamat kepada Nestlé MILO yang telah hadir 50 tahun Indonesia dan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong perekonomian maupun turut mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan aktif dengan mengadakan Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Solo Series. Kegiatan ini dapat memberikan semangat bagi masyarakat Solo untuk terus berolahraga, bahkan mengajak anak untuk mencintai olahraga sejak usia dini bersama keluarga dan tetap minum MILO!”

Hadirnya Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Solo Series turut mendukung pemerintah kota Surakarta dalam memperkuat branding Solo sebagai kota olahraga (Solo Sport City). Sports Marketing Manager Nestlé MILO Yozart Zulmi mengatakan, “Sangat senang melihat antusiasme para peserta Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Solo Series mulai dari garis start hingga finish. Gelaran Road to MILO ACTIV Indonesia Race 2024 Solo Series ini juga menjadi lebih menarik karena rute lari melewati beberapa lokasi historik Solo, seperti Benteng Vastenburg, Alun-Alun Lor Surakarta, Keraton Surakarta Hadiningrat dan Masjid Kraton Puro Mangkunegaran. Terima kasih dukungan seluruh pihak termasuk pemerintah sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan selamat kepada seluruh peserta!”