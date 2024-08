BKI Gelar Program TJSL Pelatihan Digital Marketing Bagi UMKM

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) berkomitmen terus meningkatkan kompetensi keterampilan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau mitra binaannya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) "BKI" sebagai Induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey berkomitmen terus meningkatkan kompetensi keterampilan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau mitra binaannya, salah satunya dengan mengadakan Pelatihan Digital Marketing di Hotel Noola Inn, Bogor pada Kamis, 8 Agustus - 10 Agustus 2024.

BKI berkolaborasi dengan Koperasi Berkah Madina Sejahtera menggelar Pelatihan Digital Marketing yang diikuti sebanyak 25 UMKM. Turut dihadiri oleh Ibu Christina Dessyana selaku Narasumber dari PaDi UMK dan Bapak Arif Bijaksana Prawira Negara selaku Kepala Unit TJSL PT BKI (Persero).

Kegiatan Pelatihan Digital ini merupakan salah satu wujud implementasi program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada Program TPB No. 8 “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.” Oleh sebab itu, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat untuk mendapat pekerjaan yang layak dan juga upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor UMKM. Diharapkan melalui pelatihan ini juga, pelaku UMKM dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan startegi pemasaran dengan memanfaatkan flatform digital untuk dapat menjelajahi pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan yang maksimal serta membawa "UMKM Go Digital Go Global"