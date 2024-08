Great Place To Work® Umumkan 20 Perusahaan Inspiratif Sebagai Best Workplaces in Indonesia™ 2024

Best Workplaces in Indonesia 2024 mencakup lima perusahaan kategori Kecil, 10 perusahaan kategori Menengah, dan 5 perusahaan kategori Besar yang menginspirasi

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai standar yang diakui secara global, Great Place To Work® Certification™ mendorong para pemimpin dan organisasi untuk ikut membangun dan mempertahankan kultur kerja dengan kepercayaan dan kinerja tinggi, yang akan membawa dampak positif terhadap pengalaman karyawan, mendukung keberhasilan bisnis, serta membawa manfaat bagi masyarakat.

Great Place To Work® mengumumkan daftar Best Workplaces in Indonesia™ 2024 yang mencakup lima perusahaan kategori Kecil, 10 perusahaan kategori Menengah, dan 5 perusahaan kategori Besar yang menginspirasi.

Daftar tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei bersifat rahasia, menggabungkan lebih dari 40.000 respon individu yang mencerminkan pengalaman hampir 60.000 karyawan di berbagai kota di negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara.