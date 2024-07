MOSAIC, Hasil Kolaborasi Moduit, Maybank Sekuritas & Regulato untuk Memberikan Solusi Investasi Saham yang Aman

PT Moduit Digital Indonesia (Moduit) mengadakan grand launch atas fitur MOSAIC (Moduit Stock Advisory Service) untuk berinvestasi saham bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Moduit Digital Indonesia (“Moduit”) mengadakan grand launch atas fitur MOSAIC (Moduit Stock Advisory Service), sebuah layanan inovatif untuk berinvestasi saham bagi masyarakat. Dengan grand launch ini, Moduit menjadi platform Penasihat Investasi berlisensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertama yang menyediakan fitur investasi saham yang terintegrasi, menggabungkan keahlian Penasihat Investasi berlisensi dengan layanan sekuritas dari PT Maybank Sekuritas Indonesia (“Maybank Sekuritas”).

Acara yang dilangsungkan di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) ini dihadiri oleh Jeffrey Hendrik selaku Direktur Pengembangan BEI, Jeffry Lomanto selaku Founder & CEO Moduit, dan Wilianto Ie selaku Presiden Direktur Maybank Sekuritas. Seremoni ini merupakan kelanjutan dari soft launch yang diadakan di awal tahun 2024, sekaligus menandakan bahwa MOSAIC telah dapat diakses untuk publik, setelah sebelumnya hanya diperuntukkan bagi beberapa investor. Tak hanya seremoni, acara grand launch ini juga dimeriahkan dengan talk show yang menghadirkan Afif Saipudin selaku Kepala Divisi Pengaturan & Pemantauan Anggota Bursa & Partisipan BEI, Edina Saputra selaku Chief of Development Moduit, Teddy Sunandar selaku Head of Business Development & Partnership Maybank Sekuritas, serta Rivan Kurniawan selaku Indonesia Value Investor & Edukator.

Tema talk show yang diusung pada kesempatan ini adalah “Kolaborasi Pelaku Industri Pasar Modal untuk Menciptakan Iklim Investasi Saham yang Lebih Baik.” Tema ini dipilih sebagai respon dan inisiatif dari Moduit dan Maybank Sekuritas atas polemik yang kerap muncul di industri pasar modal Indonesia. Founder & CEO Moduit, Jeffry Lomanto mengatakan “Jumlah investor saham di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, antusiasme para investor baru ini masih perlu didukung lebih lanjut oleh penguatan ekosistem pasar modal. Tantangan yang dihadapi termasuk literasi dan pemahaman investor yang belum mendalam, adanya oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, serta infrastruktur pasar modal yang belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu masyarakat dihebohkan oleh oknum influencers yang gagal mengelola dana investor hingga Rp71 miliar dan kasus-kasus sejenis yang pernah terjadi sebelumnya.”



Tantangan tidak hanya berdampak negatif bagi salah satu pihak saja, namun dihadapi Bersama oleh seluruh pelaku industri. Untuk itu, diperlukan upaya lebih serta dukungan dari seluruh pelaku industri agar dapat meningkatkan kinerja ekosistem pasar modal. “Kami berharap dengan hadirnya platform wealth management terintegrasi, MOSAIC ini dapat membantu menavigasi sekaligus menjadi solusi investasi yang lebih efektif, lebih terjangkau dan lebih mudah diakses, sehingga ke depannya akan sangat membantu para investor” ungkap Direktur BEI Jeffrey Hendrik dalam talk show tersebut.

Dari kaca mata investor saham, masalah ini tak lepas dari keterbatasan seorang investor, sehingga akhirnya mereka memercayakan dananya kepada oknum yang tidak berlisensi resmi dari OJK. Rivan Kurniawan berkomentar, “Investor umumnya tidak memiliki cukup waktu, akses informasi dan pengetahuan mendalam karena tuntutan aktivitas sehari-hari yang sudah padat, sehingga memutuskan untuk menitipkan dana kepada oknum yang tidak mempunyai lisensi resmi dari OJK. Padahal, penting untuk mengetahui track record dari sang ahli tersebut, seperti background lisensi, pengalaman dan kredibilitasnya. Pihak OJK telah memberikan wadah regulasi yang mengatur bahwa syarat untuk bisa memberikan strategi atau rekomendasi investasi adalah harus mempunyai lisensi Penasihat Investasi.”

Melihat permasalahan ini, Jeffry Lomanto selaku Founder & CEO Moduit mengatakan, bahwa kolaborasi yang erat antar-pelaku industri akan menciptakan iklim investasi saham yang lebih baik. "Moduit berkomitmen untuk turut serta dalam menciptakan ekosistem investasi saham yang lebih baik di Indonesia. Tapi kami sadar bahwa kami tidak bisa berjalan sendirian. Maka dari itu, kami menggandeng sesama pelaku industri untuk bisa bersama-sama berkolaborasi dalam menyediakan solusi investasi yang lebih aman dan nyaman bagi investor. Kami berkontribusi dengan menyediakan platform yang patuh regulasi, menyiapkan infrastruktur yang seamless bersama Maybank Sekuritas dan berkolaborasi dengan edukator berlisensi untuk bisa memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi investor.”

“Moduit sebagai platform Penasihat Investasi dengan tim yang berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri, menghadirkan fitur MOSAIC. Melalui MOSAIC, investor saham akan mendapatkan saran investasi secara real-time dari para pakar berlisensi OJK, tetap memiliki kendali penuh atas investasinya, serta dapat memantau dan memahami secara aktif strategi yang sedang dilakukan. Fitur ini bisa menjadi solusi bagi investor saham yang tidak memiliki cukup waktu untuk memantau pergerakan saham terus-menerus atau tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar modal,” ujar Edina Saputra, Chief of Development Moduit. “Dengan MOSAIC, semua kemudahan berinvestasi saham dapat diakses secara seamless, cukup dengan satu aplikasi saja."