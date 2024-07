BTN Terima Euromoney Awards 2024

BTN menerima penghargaan dari Editor Euromoney Louise Bowman dalam ajang Euromoney Awards For Execellence 2024 di London, Inggris.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah BTN Jakarta 2 Iriska Dewayani bersama Kepala Divisi Human Capital Startegy Division (HCSD) Aldo Bimantoro menerima penghargaan dari Editor Euromoney Louise Bowman dalam ajang Euromoney Awards For Execellence 2024 di London, Inggris, Kamis (18/7).

Dari Indonesia hanya BTN yang berhasil menerima penghargaan bergengsi tersebut. Dalam ajang tersebut BTN meraih penghargaan Indonesia Best Bank For Diversity and Inclusion karena telah berhasil mengimplementasikan program ESG khususnya terkait kesetaraan gender dan lingkungan kerja yang kondusif dengan sangat baik.

BTN juga telah mengimplementasikan program Respectful Workplace Policy (RWP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022, yang membuktikan BTN sangat serius dalam membangun lingkungan kerja yang dinamis, ramah dan produktif untuk semua pihak tanpa memandang perbedaan gender, penyandang disabilitas, serta mencegah adanya diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap BTNers di lingkungan BTN dan juga perusahaan afiliasi terkonsolidasi BTN.

Hingga akhir Desember 2023 total jumlah karyawan BTN sebanyak 12.045 orang. Dari jumlah tersebut komposisinya terdiri dari karyawan wanita sebesar 48% dan pria sebesar 52%