Danamon Terima Penghargaan Kategori Bank Konvensional

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Danamon) menerima penghargaan 21st Infobank Banking Service Excellence 2024 untuk kategori Bank Konvensional dari Majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI).

Untuk kategori Bank Konvensional, Danamon menerima 4 penghargaan yaitu Diamond Trophy - 20 Consecutive Years in Service Excellence, Golden Trophy – 5 Consecutive Years In Digital Channel, Peringkat 1 The Best Teller, dan Peringkat 2 The Best Opening Account Via Mobile Application/Mobile Browser.

Melalui penghargaan ini, Danamon berkomitmen untuk terus menyediakan produk serta meningkatkan pelayanan terbaik kepada seluruh Nasabah sehingga Danamon dapat menjadi bank pilihan Nasabah.