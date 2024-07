BTN Raih Penghargaan Indonesia Domestic Technology & Operations Bank of the Year dalam Ajang ABF Wholesale Banking Awards 2024

BTN menerima penghargaan dalam ajang Asian Banking & Finance (ABF) Wholesale Banking Awards 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur IT BTN Andi Nirwoto menerima penghargaan dari Contributing Editor ABF Nick Atkinson, kategori Indonesia Domestic Technology & Operations Bank of the Year dalam ajang Asian Banking & Finance (ABF) Wholesale Banking Awards 2024 di Singapura.

Penghargaan ini merupakan salah satu bukti keberhasilan BTN dalam mewujudkan visinya menjadi Bank terbaik dalam penyelenggaraan teknologi informasi di Indonesia dan ini juga menjadi bukti pencapaian milestone transformasi digital yang sudah dilakukan BTN secara terstruktur dan terencana dengan baik.

Penghargaan dalam kemampuan teknologi dan operasional ini menunjukkan kemampuan BTN untuk bisa menjalankan layanan perbankan secara efisien dan efektif. Kemampuan untuk bisa mencapai keseimbangan penyelenggaraan teknologi informasi dan operasional ini menunjukkan BTN sangat matang dalam pengembangan teknologi informasi dengan memastikan aspek keamanan data, aspek ketahanan dan aspek inovasi dengan baik.