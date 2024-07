BTN Syariah Borong Penghargaan

Unit Usaha Syariah BTN kembali memborong tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Banking Service Excellence 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Unit Usaha Syariah BTN kembali memborong tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Banking Service Excellence 2024 yakni The 2nd Best Branch Convenient Experience, The 2nd Best Branch ATM, dan The 3rd Best Sharia Business Unit in Service Excellence.

Hingga Maret 2024, BTN Syariah memiliki 110 jaringan kantor dengan rincian 34 Kantor Cabang Syariah dan 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah. Dengan armada tersebut, BTN Syariah mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 56,10% yoy menjadi Rp164,13 miliar per Maret 2024.