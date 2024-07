Ji Chang Wook Resmi Ditunjuk Menjadi Brand Ambassador Eksklusif SOME BY MI Indonesia

SOME BY MI Indonesia mengumumkan Ji Chang Wook sebagai Brand Ambassador Eksklusif Indonesia mereka.

Bisnis.com, JAKARTA - SOME BY MI Indonesia, merek skincare yang datang jauh dari Korea Selatan dan telah menjadi bintang terang di industri kecantikan Indonesia, dengan bangga mengumumkan Ji Chang Wook sebagai Brand Ambassador Eksklusif Indonesia mereka.

Selain karena pesona tampannya yang memikat hati serta kulitnya yang bagus dan terawat, ternyata karakter Ji Chang Wook yang sangat ramah dan membuatnya banyak disukai oleh masyarakat Indonesia, menjadi salah satu alasan kuat dirinya ditunjuk menjadi wajah baru SOME BY MI Indonesia.

“Ji Chang Wook dikenal karena reputasinya yang sempurna dan citranya yang bersih. Hal tersebut dengan sempurna mewujudkan esensi dari SOME BY MI. Komitmennya terhadap keaslian, kemurnian, dan perawatan diri selaras dengan filosofi brand kami. Bersamaan dengan kami yang terus mempromosikan produk SOME BY MI untuk kulit yang lebih sehat dan bercahaya, kami sangat senang Ji Chang Wook dapat mewakili kami dan membagikan visi SOME BY MI kepada dunia,” ujar Jin Yoonjin selaku CEO dari SOME BY MI.

Popularitas Ji Chang Wook tidak hanya luas tetapi juga sangat stabil. Fakta lainnya adalah Ji Chang Wook sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Indonesia jauh sebelum SOME BY MI Indonesia menunjuknya sebagai Brand Ambassador, mengunjungi berbagai destinasi populer di Indonesia seperti Bali dan Labuan Bajo. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia menyambutnya dengan gembira, dan dengan penuh kasih sayang memberikan panggilan khusus untuknya yaitu “Bang Ichang.” Nama spesial tersebut mencerminkan kehangatan dan keakraban yang mereka rasakan terhadap aktor berbakat ini.

Bersamaan dengan pengumuman Brand Ambassador Eksklusifnya, SOME BY MI juga akan merilis pemotretan perdana mereka yang menampilkan Ji Chang Wook. Dalam foto-foto tersebut, Ji Chang Wook menunjukkan pesona sehatnya dengan kulit yang bersih dan cerah, serta memancarkan kepercayaan diri.

Foto serta video yang menampilkan pesona unik dari Ji Chang Wook, akan dirilis secara berturut-turut melalui platform SNS resmi SOME BY MI Indonesia. Berbagai kegiatan promosi, termasuk giveaway photocard juga akan digelar untuk para fans Indonesia.