Samudera Indonesia Bagikan Dividen

Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) menyetujui pembagian dividen final senilai Rp12 per saham atau setara dengan Rp196,5 miliar. SMDR sendiri telah membagikan dividen interim pada 30 Agustus 2023 dengan nilai Rp4 per lembar atau setara Rp65,5 miliar. Dengan pembagian dividen final tersebut maka total dividen tahun buku 2023 adalah senilai Rp16 per saham atau setara dengan Rp262 miliar. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti