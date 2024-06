Kerja Sama Penyediaan Armada Hotel

Trac menggandeng The Grand Mansion Menteng untuk menyediakan layanan transportasi yang disesuaikan dengan preferensi para tamunya.

Bisnis.com, JAKARTA - Trac, lini bisnis Astra Group melalui PT Serasi Autoraya, semakin gencar untuk menyasar konsumen segmen ritel dengan menggandeng perusahaan sektor pariwisata, hingga perhotelan. Chief Operating Officer Trac Halomon Fischer menjelaskan strategi ini sudah mulai diterapkan sejak pandemi Covid-19 berlalu dengan menyasar wisatawan. Hal ini sejalan dengan perjalanan wisatawan dari bandara menuju penginapan.

Trac berniat untuk menciptakan one stop solution pada industri pariwisata, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang bisa memberikan pengalaman terbaik bagi konsumennya. Salah satunya, Trac menggandeng The Grand Mansion Menteng untuk menyediakan layanan transportasi yang disesuaikan dengan preferensi para tamunya.

Trac juga akan menyajikan paket yang menyesuaikan kebutuhan konsumen seperti belanja, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian, menyediakan berbagai tipe, dan kendaraan yang dapat disesuaikan oleh masing-masing konsumen.