Kemenparekraf Dukung BTN JAKIM 2024

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyambut positif penyelenggaraan BTN JAKIM 2024 yang akan berlangsung pada Minggu, 23 Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama Corporate Secretary BTN Ramon Armando dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Olahraga Jakarta Andri Yansah berbincang mengenai pelaksanan BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2024 saat acara The Weekly Brief with Sandi Uno.

BTN JAKIM 2024 Ini sangat membantu tugas Kemenparekraf untuk mempromosikan pariwisata Indonesia termasuk membantu Pemprov DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan peran Kota Jakarta sebagai kota sport tourism.