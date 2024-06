PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah menerapkan AI dalam operasional bisnisnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah menerapkan AI dalam operasional bisnisnya, seperti penentuan segmentasi nasabah, kegiatan cross-sell dan up-sell produk simpanan, kredit, maupun investasi, aktivitas digital campaign hingga program terkait retensi dan winback. Implementasi AI tersebut merupakan bagian langkah strategis dalam mewujudkan visi BTN menjadi The Best Mortgage Bank in Southeast Asia sekaligus menjadi One Stop Mortgage Solution bagi nasabahnya