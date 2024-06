Perluas Layanan di Jakarta Barat, Dulux Experience Store Hadirkan Inspirasi Kegiatan Liburan Sekolah Bersama Anak.

Dulux Experience Store membantu konsumen memilih cat dan warna yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan mudah dan percaya diri.

Bisnis.com, JAKARTA - Dulux Experience Store mengusung konsep Show Me, Inspire Me, Demonstrate Me and Make it Happen untuk membantu konsumen memilih cat dan warna yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan mudah dan percaya diri.

Pembukaan Dulux Experience Store ini juga memberikan inspirasi kegiatan liburan sekolah bersama anak, seperti mendekorasi ruang bersama anak-anak. Dengan melakukan aktivitas bersama-sama di rumah, orang tua dapat mengembangkan kreativitas anak, yang dapat membantu tumbuh kembang anak dan mempersiapkan generasi muda Indonesia yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan AkzoNobel yaitu ‘Paint The Future’ untuk menciptakan hari esok yang lebih baik.