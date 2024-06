Imbauan Pelaksanaan Umrah Wajib Jamaah Calon Haji

Suasana Masjidil Haram usai pelaksanaan shalat zuhur di Makkah, Arab Saudi, Selasa (4/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Suasana Masjidil Haram usai pelaksanaan shalat zuhur di Makkah, Arab Saudi, Selasa (4/6/2024).

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Daker Makkah mengimbau bagi jamaah calon haji Indonesia yang tiba di Makkah pada 06.00 hingga 17.00 waktu Arab Saudi (WAS) untuk melaksanakan umrah wajib pada 22.00 WAS, sementara yang tiba pukul 18.00 hingga 05.00 WAS dapat melaksanakannya pada 09.00 WAS dalam rangka menjaga kesehatan jamaah serta menghindari kepadatan di Masjidil Haram. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan