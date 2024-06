Tango in Bali 2024 siap digelar dengan konsep menggabungkan dua kompetisi besar yakni 3rd Indonesia Championship Preliminaries dan 11th Tango in Paradise.

Bisnis.com, JAKARTA - Art Director and Teacher David Palo (dari kiri), Ketua Pelaksana dan Founder Tango in Paradise Ratih Soe Kosasie, Owner Tiara Josodirdjo and Associates (TJA), Tiara Josodirdjo, dan Juri Indonesia Championship Preliminaries (ICP) Fernando Carasco, berbincang saat konferensi pers kompetisi Tango in Bali di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Dalam rangka merayakan keindahan tari tango dan mempertemukan dua budaya, Tango in Bali 2024 siap digelar di Bali pada 13-17 Juni 2024, dengan konsep menggabungkan dua kompetisi besar yakni 3rd Indonesia Championship Preliminaries dan 11th Tango in Paradise. Bisnis/Arief Hermawan P