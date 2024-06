All New Honda BeAT series terbaru memiliki sentuhan desain compact teranyar dan beragam fitur canggih

Bisnis.com, JAKARTA - President Director PT Astra Honda Motor (AHM) Susumu Mitsuishi (kedua kiri), Executive Vice President Director AHM Thomas Wijaya (kedua kanan), Marketing Director AHM- Naoki Kajino (kanan), dan Marketing Director AHM Octavianus Dwi Putro melihat All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street seusai peluncuran di Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/6/2024).

All New Honda BeAT series terbaru memiliki sentuhan desain compact teranyar dan beragam fitur canggih yang menambah kenyamanan serta keamanan berupa Smart key dan Alarm dalam menemani aktivitas sehari-hari.

Perubahan terbaru skutik terlaris di Indonesia ini membuat Honda BeAT semakin dipercaya generasi muda untuk menjadi pilihan transportasi favoritnya dalam perjalanan menyenangkan bersama teman dan keluarga. Bisnis/Abdurachman Peluncuran Motor All New Honda Beat