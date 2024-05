Sejumlah alat berat beroperasi di kawasan penambangan batu bara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (24/5/2024)

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah alat berat beroperasi di kawasan penambangan batu bara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (24/5/2024).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) yang terbagi dalam empat kategori harga komoditas batubara dengan harga tertinggi sebesar 114 dolar AS per ton dan terendah 36,39 dolar AS per ton tergantung kualitas dan nilai kalor batu bara. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas