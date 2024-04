Bisnis Indonesia Raih Penghargaan SPS Media Award2 2024

Redaktur Pelaksana Bisnis Indonesia Gajah Kusumo (kanan) menerima penghargaan dalam ajang SPS Awards 2024 di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Redaktur Pelaksana Bisnis Indonesia Gajah Kusumo (kanan) menerima penghargaan dari Sekretaris Jenderal Serikat Perusahaan Pers (SPS) Asmono Wikan (kiri) dalam ajang SPS Awards 2024 di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Bisnis Indonesia meraih penghargaan dalam kategori Indonesia Print Media Awards (IPMA) untuk Sub Kategori Foto Jurnalistik Terbaik Silver Winner dan The Best of National Newspaper Silver Winner serta Indonesia Young Readers Awards (IYRA) untuk Sub Kategori The Best Rubricated in Media Website Silver Winner. Bisnis/Himawan L Nugraha