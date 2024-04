Upaya Mengatasi Ancaman Penyakit Arbovirus

Pertemuan diselenggarakan sebagai wadah bertukar gagasan dalam upaya global untuk mengatasi ancaman penyakit Arbovirus

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (ketiga kiri) menyampaikan pandangannya bersama Menteri Kesehatan Timor Leste Elia dos Reis Amaral (kedua kiri), Assistant Secretary of Health Filipina Leonita Gorgolon (ketiga kanan), Director at the Ministry of Health Brazil Eder Gatti Fernandes (kedua kanan), Director Regional Emergency Organisasi Kesehatan Dunia wilayah Regional Asia Tenggara (WHO SEARO) Edwin Ceniza Salvador (kanan) dan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes Syarifah Liza Munira (kiri) saat Arbovirus Summit di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Pertemuan itu diselenggarakan sebagai wadah bertukar gagasan, dan kolaborasi antara para ahli, pemangku kepentingan, dan akademisi dalam upaya global untuk mengatasi ancaman penyakit Arbovirus seperti demam berdarah dengue, zika, dan chikungunya. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf