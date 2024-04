Pembentukan Tim Jakarta Livin Mandiri sebagai komitmen Bank Mandiri dalam mengembangkan olahraga di Indonesia, khususnya bola voli putri.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjalani debut di Proliga 2024, Tim Jakarta Livin Mandiri yang diperkuat outside hitter dari China Liu Yanhan dan opposite hitter berkebangsaan AS Karsta Lowe menargetkan dapat menembus babak Final Four kompetisi voli terbaik Indonesia.

Pembentukan tim ini menjadi wujud komitmen Bank Mandiri berkontribusi dalam pengembangan olahraga Indonesia, khususnya bola voli putri sehingga dapat berkontribusi ke Timnas.