Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali ditutup turun ke level Rp16.220.

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali ditutup turun ke level Rp16.220 pada perdagangan hari ini, Rabu (17/4/2024). Rupiah melemah bersama beberapa mata uang Asia lainnya.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup melemah 0,28% ke Rp16.220 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,02% ke 106,27.