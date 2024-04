Penerapan One Way Kalikangkung - Cikampek Dimulai Besok

Sejumlah kendaraan menuju ke arah Jakarta di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/4/2024).

Penerapan one way dari Gerbang Tol Kalikangkung hingga Tol Cikampek Utama ditunda, Kepolisian akan mulai memberlakukan sistem satu arah atau one way saat arus balik Lebaran 2024 pada Sabtu (13/4/2024) mulai pukul 14.00 WIB.

Sebanyak 25.390 kendaraan tercatat melintas dari Semarang menuju Jakarta via Gerbang Tol (GT) Kalikangkung pada H+2 Lebaran, Jumat (12/4/2024) pagi. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti