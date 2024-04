TAM Resmikan Posko dan Bengkel Siaga Toyota Hadapi Mudik dan Liburan Lebaran 2024

TAM meresmikan pengoperasian 13 Toyota Posko Siaga, 297 Toyota Bengkel Siaga, Toyota Mobile Service (TMS) dan Emergency Roadside Assistance (ERA)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) meresmikan pengoperasian 13 Toyota Posko Siaga, 297 Toyota Bengkel Siaga, Toyota Mobile Service (TMS) dan Emergency Roadside Assistance (ERA) untuk jalur utama mudik dan balik nasional, di Posko Siaga Toyota Rest Area KM 57 Tol Cikampek, Jawa Barat.

Penyediaan layanan-layanan tersebut merupakan wujud komitmen TAM menghadirkan ever better cars beserta better mobility solution guna memudahkan mobilitas masyarakat dan memberikan Total Ownership Experience yang berkelanjutan.