Moka Kenalkan Produk Hardware terbaru Bernama Moka Prime

President Unit Financial Technology PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GoTo) Hans Patuwo (kanan) dan Group Head of Merchant Services GoTo Financial Haryanto Tanjo berbincang di sela-sela peluncuran Moka Prime di Jakarta, Senin (15/1/2024). Moka, sebagai bagian dari GoTo Financial, penyedia layanan kasir digital ini memperkenalkan produk hardware terbaru Moka Prime yang dirancang khusus untuk agar memudahkan para pelaku bisnis cafe, restoran, salon, spa dan lainnya dalam hal operasional. Produk aplikasi kasir ini hadir dengan spek yang premium, yakni memori 4 GB, mendukung dual touch screen dengan layar 14,1 inch & 8 inch, built in battery, dan menyediakan garansi 12 bulan. Bisnis/Himawan L Nugraha