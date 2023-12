All New Honda Accord RS e:HEV Mejeng di Honda Dazzling Exhibition

Pengunjung melihat-lihat mobil terbaru All New Honda Accord RS e:HEV saat dipamerkan pada gelaran Honda Dazzling Exhibition di Atrium 23 Paskal Shopping Center, Bandung, Jawa Barat, Minggu (17/12/2023). Sedan legendaris Honda terbaru ini mengusung teknologi hybrid e:HEV yang ramah lingkungan, serta memiliki tampilan eksterior yang lebih sporty. Di Indonesia, All New Honda Accord adalah model kedua yang mengusung teknologi e:HEV setelah All New Honda CR-V yang diluncurkan pada bulan Agustus 2023. PT Honda Prospect Motor (HPM) memasang target penjualan sedan Accord ini dapat mencapai 400 unit per tahunnya. Bisnis/Rachman

Pengunjung melihat-lihat mobil terbaru All New Honda Accord RS e:HEV saat dipamerkan pada gelaran Honda Dazzling Exhibition di Atrium 23 Paskal Shopping Center, Bandung, Jawa Barat, Minggu (17/12/2023). Sedan legendaris Honda terbaru ini mengusung teknologi hybrid e:HEV yang ramah lingkungan, serta memiliki tampilan eksterior yang lebih sporty. Di Indonesia, All New Honda Accord adalah model kedua yang mengusung teknologi e:HEV setelah All New Honda CR-V yang diluncurkan pada bulan Agustus 2023. PT Honda Prospect Motor (HPM) memasang target penjualan sedan Accord ini dapat mencapai 400 unit per tahunnya. Bisnis/Rachman