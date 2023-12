Tingkatkan Mutu Vokasi Indonesia

Senior PM ITCILO Naceur Chraiti (kiri depan), Head of SECO at the Embassy of Switzerland in Indonesia Violette Ruppanner (kedua kiri depan), Executive Swisscham Indonesia Sarah Suhartono (kedua kanan depan) dan Deputy Country Director Swisscontact Indonesia Ruedi Nuetzi (kanan depan) berfoto bersama para peserta workshop Vokasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, di Jakarta, Kamis (07/12/2023). BPSDMI menyelenggarakan serangkaian kegiatan vokasi bekerja sama dengan Pemerintah Jerman dan Pemerintah Swiss yang meliputi Workshop Penguatan Manajemen Kelembagaan Institusi Vokasi, Pelatihan Pelatih Tempat Kerja Internasional Batch 6, Pelatihan Master Trainer, Pelatih Tempt Kerja Internasional Tahun 2023, dan Fokus Group Discussion (FGD) Structured Internship Guidelines. Rangkaian kegiatan pelatihan vokasi ini merupakan bentuk komitmen BPSDMI untuk menghasilkan SDM industri yang kompeten dan berdaya saing global melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan semangat pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tengan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Bisnis