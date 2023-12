Dirut RAPP Sihol Aritonang Paparkan Langkah APRIL Group Dalam Mendukung Tercapainya Indonesia FOLU Net Sink 2030

Next

Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), unit operasional APRIL Group Sihol Aritonang berkesempatan memaparkan langkah-langkah yang dilakukan produsen pulp dan kertas tersebut dalam mendukung tercapainya Indonesia FOLU Net Sink 2030, dalam gelaran Konferensi Perubahan Iklim COP28 di Dubai, Senin (5/12/2023). Dalam sesi Towards 2030 Sustainable Forest Management Commitments' di Paviliun Indonesia, Sihol mengatakan upaya tersebut juga sejalan untuk mendukung target Net Zero Emmision pada 2060.

