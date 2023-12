AXA Mandiri Pimpin Pasar Bancassurance

Presiden Direktur PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri), Handojo G Kusuma memberikan sambutan pada perayaan ulang tahun AXA Mandiri ke-20 yang mengusung tema Leading The Way, To The Future di Jakarta, Senin (11/12/2023). Saat ini AXA Mandiri menjadi perusahaan asuransi dengan jalur distribusi bancassurance terbesar yang konsisten dalam inovasi layanan serta transformasi bisnis secara menyeluruh dan hingga kuartal ketiga 2023 berhasil tumbuh di atas rata-rata industri asuransi jiwa Indonesia. Terkait terkait Environmental Social and Governance (ESG) AXA Mandiri telah menempatkan 100% dana investasi untuk general account pada surat beharga berkelanjutan atau green bonds, menerapkan budaya ramah lingkungan kepada seluruh karyawan melalui pelatihan ‘AXA Climate Academy’ dan ketentuan lingkungan kerja seperti melarang penggunaan plastik sekali pakai.