AAJI Mencatatkan Total Pendapatan Asuransi Jiwa Sepanjang 2023 Turun 0,6 Persen

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolin (tengah), Ketua Bidang Pengembangan dan Pelatihan SDM Handojo G Kusuma (kanan), dan Ketua Bidang Operational of Excelent, IT & Digital Edy Tuhirman memberikan paparan saat konferensi pers Laporan Kinerja Industri Asuransi Jiwa di Jakarta, Rabu (29/11/2023). AAJI mencatatkan total pendapatan asuransi jiwa sepanjang Januari-September 2023 turun 0,6 persen year on year (yoy) menjadi Rp 162,87 triliun. Kinerja pendapatan tersebut utamanya dipengaruhi penurunan dari pos pendapatan premi. Bisnis/Fanny Kusumawardhani