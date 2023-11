Gojek Gelar Promo NAMPOL Untuk Memberikan Pengalaman Kuliner Dengan Harga Hemat

Head of Food Marketing Gojek Ignatius Satrio (kiri) berbincang dengan Head of Food and Ads Business Gojek Satria Situmorang saat acara Kilas Balik GoFood 2023 dan Peluncuran Promo NAMPOL di Jakarta (28/11/2023). Promo NAMPOL merupakan inovasi terbaru GoFood dalam memberikan pengalaman kuliner terbaik dengan harga hemat bagi pelanggan. Dibuat berdasarkan tren kuliner dan preferensi pelanggan GoFood, Promo NAMPOL menawarkan ragam menu hemat mulai dari Rp10.000. Bisnis/Arief Hermawan P