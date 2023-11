Perwakilan dari CSA Awards (kiri) dan Chief Corporate Secretary & Investor Relations, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) Eric Winarta menerima penghargaan CSA Awards 2023 di Jakarta, Kamis (23/11/2023). Blibli mendapat penghargaan sebagai The Best Technology Sector on the New Economy Board. Kriteria penghargaan memperhatikan aspek profitabilitas di masa mendatang, aspek keterbukaan terhadap pemegang saham, aspek likuiditas saham, aspek manajemen risiko, Good Corporate Governance (GCG), dan aspek ESG (environment, social dan governance). Bisnis